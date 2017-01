కోడిపందాలా! మజాకా?: రూ.900కోట్ల బెట్టింగ్.. ఒక్కో గేమ్ రూ.15కోట్లు

ఒక్కో కోడిపందానికి రూ.15కోట్ల దాకా బెట్టింగ్ జరుగుతున్నట్టు తెలుస్తోంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Huge bettings are going on cock fighting in bheemavaram. Pongal is the season for cock fight