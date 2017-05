ఉత్తరాంధ్రలో భారీ స్కాం, విదేశాలకు రూ.1,365 కోట్లు తరలింపు, పోలీసుల అదుపులో కీలక నిందితుడు

ఉత్తరాంధ్రలో భారీ స్కాం వెలుగులోకి వచ్చింది. కంపెనీల పేరుతో సింగపూర్‌, హాంకాంగ్, చైనాకు రూ.1,369 కోట్లు తరలించినట్టు గుర్తించారు. కీలక నిందితుడు వడ్డి మహేశ్‌‌ని అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు.

A huge scam identified in north andhra. Income Tax Department identified that Rs.1,369 crores has been transfered in the name of several shell companies. The amount transfered to singapore, hangkong, china. Police taken Vaddi Mahesh into their custody, who is a key accused in this scam and investigating further.