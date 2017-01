అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుందని పెళ్లి రోజే భార్యను చంపాడు

అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుందనే అనుమానంతో ఓ వ్యక్తి కట్టుకున్న భార్యను కడతేర్చాడు. పెళ్లి రోజే ఆమెను హత్య చేశాడు.

English summary

A man has killed his wife in Guntur district of Andhra Pradesh suspecting infedility.