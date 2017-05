వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డు అనే హత్య: భర్త, ప్రియురాలి అరెస్ట్

వివాహేతర సంబంధం కారణంగా కట్టుకున్న భార్యనే ఓ భర్త చంపేసి ఇంటి వెనుకాల పాతిపెట్టిన సంఘటనలో పోలీసులు నిందితుడు దుర్గా ప్రసాద్, అతని ప్రియురాలి లక్ష్మిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Husband, lover arrested in wife murder case Vijayawada.

Other articles published on May 16, 2017