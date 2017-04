‘హైదరాబాద్ మాది కాదు, నాకిక్కడ పనిలేదు’: ఏపీ మంత్రి సంచలన నిర్ణయం

ఆంధ్రప్రదేశ్ దేవాదాయ శాఖ మంత్రి పైడికొండల మాణిక్యాలరావు సంచలన నిర్ణయం ప్రకటించారు. హైదరాబాద్‌ తమ రాజధాని కాదని స్పష్టం చేశారు.

Story first published: Saturday, April 29, 2017, 10:50 [IST]

English summary

Andhra Pradesh minister Pydikondala Manikyala Rao said that Hyderabad is not theirs, that is why h will not stay there.