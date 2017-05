నిశిత్ చిన్ననాటి నుంచీ తెలివైనవాడు: ప్రమాదానికి అసలు కారణమిది?

నగరంలో బుధవారం తెల్లవారుజామున జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రి, నారాయణ విద్యా సంస్థల అధినేత నారాయణ కుమారుడు చిన్ననాటి నుంచే తెలివైన వాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

The only son of Andhra Pradesh municipal administration and urban development minister Dr. P. Narayana was killed in a road mishap in Jubilee Hills in the wee hours of Wednesday. However, another employee, Velichala Srinath, said they were going to Nishith’s home.