తొలి కార్మికుడ్ని నేనే, నాకే మీరంతా సన్మానం చేయాలి: చంద్రబాబు

అహర్నిశలు కష్టపడే తొలి కార్మికుడిని తానే అని, ఏదైనా సన్మానం చేయాలంటే తొలుత తనకే చేయాలని చంద్రబాబు అన్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Andhra Pradesh CM And Telugu Desam party chief Nara Chandrababu Naidu said that he should be felicitated for working most of the hours in a day.