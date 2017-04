శాసన మండలి పోస్టులు అలా పెట్టకూడదని తనకు తెలియదని పొలిటికల్ పంచ్ నిర్వాహకుడు రవికిరణ్ ఆదివారం చెప్పారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Political Punch Ravikiran on Sunday said that he don't know about posts about MLA Anitha.