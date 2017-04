మైనారిటీ శాఖను సీఎం చంద్రబాబుకు, ఐటీ శాఖను లోకేష్ కు, టూరిజం శాఖను అఖిలప్రియకు, సమాచార శాఖను కాల్వ శ్రీనివాసులకు, ఎన్నారై శాఖను కొల్లు రవీంద్రకు దానం చేశానని వ్యాఖ్యానించారు.

English summary

Former Minister Palle Raghunath Reddy said he donated his ministries to CM Chandrababu Naidu, Lokesh, Akhilapriya,