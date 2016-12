వేరే పార్టీలో చేరడమా: జేసీ దివాకర్ ఆసక్తికరం: డొనాల్డ్ ట్రంప్-కేసీఆర్ ఒక్కటే!

సంచలనాలకు మారుపేరుగా మారిన టిడిపి అనంతపురం పార్లమెంటు సభ్యుడు జేసీ దివాకర్ రెడ్డి త్వరలో రాజకీయాల నుంచి తప్పుకోవాలనుకుంటున్నారట. ఈ విషయాన్ని ఆయనే చెప్పారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

TDP MP JC Diwakar Reddy said that he he have no idea of quitting TDP and joining another party. JC said he will retire soon.