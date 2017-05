త్వరలో పాదయాత్ర, సినిమాలు వాయిదా, పూర్తిస్థాయి లీడర్ ఎవరు?: పవన్ ప్రశ్న

నేను అవసరమైతే సినిమాలు తీయడం వాయిదా వేసుకుంటానని జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఆదివారం అన్నారు. త్వరలో అనంతపురం నుంచి పాదయాత్ర చేస్తానని చెప్పారు. అనంతపురం జిల్లా నుంచే తాను పోటీ చేస్తానని ప్రకటించారు.

Story first published: Sunday, May 14, 2017, 17:12 [IST]

English summary

I will contest from Anantapur distcict in next general elections, says Pawan Kalyan