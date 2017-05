మెత్తబడ్డ బండారు: బాబుతో భేటీ, అన్యాయం చేయనని బాబు హామీ

మంత్రివర్గ పునర్వవ్యవస్థీకరణలో మంత్రి పదవి దక్కకపోవడంతో పార్టీ నాయకత్వంపై తీవ్ర అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేసిన పెందుర్తి ఎమ్మెల్యే బండారు సత్యనారాయణమూర్తి మెత్తబడ్డారు.

English summary

I will justice for you Andhrapradesh chiefminister Chandrababu naidu assured to pendurhty MLA Bandaru Satyanarayanamurhty .He met Chandrababu naidu on on Tuesday at Amaravati.