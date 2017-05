సంచలనం: ఎంపీ పదవికి రాజీనామా చేస్తానంటూ చంద్రబాబుకు రాయపాటి లేఖ

ఏంపీ పదవికి తాను రాజీనామా చేయడానికి సిద్దంగా ఉన్నానని నర్సరావుపేట ఎంపీ రాయపాటి సాంబశివరావు చెప్పారు. ఈ మేరకు ఆయన ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడకు లేఖ రాశారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

I will resign for Narsaraopeta mp seat said Rayapati Sambashiva Rao.He wrote a letter to Andhdrapradesh chief minister Chandrababu naidu on Monday.he wants to TTD chairman post.