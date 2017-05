చంద్రబాబు క్లాస్ తీసుకోలేదు, స్నేహం గొప్పదని మరోసారి రుజువైంది: ఎంపీ శివప్రసాద్

స్నేహం మరోసారి గొప్పదని రుజువైందని చిత్తూరు ఎంపీ ఎన్ శివప్రసాద్ చెప్పారు.టిడిపి అధినేత చంద్రబాబునాయుడుకు తాను స్నేహాపూరితమైన వాతావరణంలో మాట్లాడుకొన్నట్టు ఆయన చెప్పారు.

English summary

Iam explained to Chiefminister Chandrababunaidu on 269 g.o said Chittoor Mp Sivaprasad on Tuesday at Tirupati.On Monday he met Chandrababunaidu at Amaravati.