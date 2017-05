మంత్రి అయ్యాక లోకేష్ నుండి మేసేజ్ ల్లేవు, రాజకీయాలపై ఆసక్తి లేకపోవడానికి కారణమదేనా?: బ్రహ్మణి

లోకేష్ మంత్రి కాకముందు మేసేజ్ లతో టచ్ లో ఉండేవారు. మంత్రి అయ్యాక కనీసం మేసేజ్ లు కూడ లేవు. పార్టీ పనులతో పాటు కొత్తగా తీసుకొన్న మంత్రి బాధ్యతల్లో ఆయన బిజీ బిజీగా గడుపుతున్నారని ఆయన ముందు చాల పెద్ద

Story first published: Sunday, May 7, 2017, 8:00 [IST]

English summary

Iam the class first student said Nara Brahmani. This credit goes to my mother Vasundara. A telugu channel (ABN- Andhrajyothy) interviewed Brahmani.she spoke interesting things in her life