కట్జూకు అలవాటే, ఊరుకోం, అర్ధనగ్నం ఫోటోలపై జగన్ చెప్పాలి: దులిపేసిన టిడిపి

చంద్రబాబు సర్కార్‌ను రద్దు చేసి, ఏపీలో రాష్ట్రపతి పాలన విధించాలన్న మాజీ ప్రధాన న్యాయమూర్తి మార్కండేయ కట్జూ వ్యాఖ్యలపై టిడిపి నేతలు భగ్గుమన్నారు. ప్రభుత్వ సలహాదారు పరకాల ప్రభాకర్ మొదలు..

Story first published: Friday, May 19, 2017, 13:21 [IST]

Telugudesam Party leaders condemned Markandey katju statement that impose President’s rule in AP.

