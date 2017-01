చంద్రబాబు సొంత గ్రామమైన నారావారిపల్లెలో కనీసం బ్యాంకు కార్యాలయం లేదా ఏటీఎం లేదని చెబుతున్నారు.

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 16:47 [IST]

English summary

As hundreds of experts debate at the 104th session of the Indian Science Congress in Tirupati over India's technological and scientific advancement, the people of Naravaripalle, Andhra Pradesh CM Chandrababu Naidu's native village, struggle to understand digitisation of banking transactions.