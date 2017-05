డామిట్.. కథ అడ్డం తిరిగింది! బెడిసికొట్టిన మంత్రి అఖిలప్రియ వర్గం యత్నం!!

నంద్యాలలో మంత్రి భూమా అఖిలప్రియ వర్గం ప్రయత్నం బెడిసికొట్టింది. పొన్నాపురంలో కేసీ కెనాల్‌ పాత భవనాన్ని కూల్చి ఇండోర్‌ విద్యుత్‌ సబ్‌స్టేషన్‌ నిర్మించాలనే యత్నాన్ని స్థానికులు అడ్డుకున్నారు.

English summary

Indore Substation: Minister Akhila Priya group tried to perform Bhoomi puja for the construction of Indore Substation at Ponnapuram in the place of of KC Cenal Old Building, But the Locals, officials stopped their work on Monday.