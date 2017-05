రోజు రోజుకీ ఉబ్బిపోతున్న పసివాడి పొట్ట! చివరికి ఏమవుతుందో?

ఆ పసివాడి వయసు ఆరు నెలలు. అయితే మూడో నెల నుంచే అతడి పొట్ట పెరుగుతూ వస్తోంది. ప్రస్తుతం పొట్ట పరిమాణం 28 సెంటీమీటర్లకు చేరుకుంది. అలా ఎందుకు జరుగుతోందో తెలియక అతడి తల్లిదండ్రులు తల్లడిల్లుతున్నారు.

English summary

Visakhapatnam: An infant, at the age of 6 months suffering with a rare decease. The child's stomach is increasing day by day. Whether he drinks milk or not, the stomach still increasing. His parents who belongs to Kumkampudi, Paderu, Visakhapatnam District taken him to Chintapalli PHC and from there to Narsipatnam Area Hospital. But no one gave them relief from this problem. Now the child's stomach size is 28 centimetres. What will happen in another one or two months.. God knows.