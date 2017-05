గన్నవరం ఎయిర్ పోర్ట్ ఘనత: 'వల్లభనేని వంశీపై నమ్మకంతో త్యాగం'

గన్నవరం విమానాశ్రయానికి అంతర్జాతీయ స్థాయి హోదా రావడంపై టిడిపి నేతలు హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

English summary

Gannavaram Airport, which was accorded international airport status would get new permanent terminal at a cost of Rs 560 crore.