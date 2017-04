రవి కిరణ్ అరెస్టు అందుకేనా, జగన్ మీడియా మునుగుతుందా?: గతంలో రామోజీ 'ఈనాడు'

పెద్దల సభను కించపరుస్తూ కార్టూన్ వేసినందుకు ఇంటూరి రవికిరణ్‌ను పోలీసులు అరెస్టు చేసినట్లు చెబుతున్నారు. అసెంబ్లీ కార్యదర్శి అతనిపై ఫిర్యాదు చేశారని సమాచారం.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Friday, April 21, 2017, 15:09 [IST]

English summary

It is said that Inturi ravi Kiran has been arrested for insulting legislative council through his political Punch FB page.