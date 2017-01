పనిచేయకుండా గడ్డి పీకుతున్నారా?: కాంట్రాక్టర్లకు దేవినేని 'క్లాస్'

పనుల్లో జాప్యంపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ.. పనులు పూర్తి చేయకుండా గడ్డి పీకుతున్నారా? అంటూ కాంట్రాక్టర్లను మందలించారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Irigation Minister Devineni Uma Maheshwara Rao conducted a review meet with contractors. He warned them strongly to complete projects as soon as possible with good quality