టీడీపీతో కన్నా జగన్ తో దోస్తీనే పార్టీకి లాభిస్తుందని బీజేపీలోని ఒక వర్గం నేతలు భావిస్తున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. టీడీపీతో పొత్తు కొనసాగినన్నాళ్లు రాష్ట్రంలో పార్టీ ఎదగదన్న అభిప్రాయం వీరిలో బలంగా ఉంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Saturday, May 20, 2017, 16:18 [IST]

English summary

after three years in power and alliance, the BJP leaders are not comfortable with Chandrababu Naidu. The TDP and Chandrababu Naidu were preventing the spread of the BJP in the State, they allege. Some of the leaders from the State believe that the BJP’s chances of expansion are sealed as long as the party is aligned with the TDP and the party can grow only if it distanced from the TDP. This is clearly understood by the party high command which is looking at the possibility of distancing from the TDP and aligning with the YSR Congress.