'నేను మహా అయితే 20,30ఏళ్లు బతుకుతానని, నా కుటుంబానికి ఎవరూ ఉద్యోగాలు ఇవ్వాల్సిన పని లేదు.. నా కష్టం.. ఆలోచన అంతా మీ గురించే. రాష్ట్రంలోని యువతకు మంచి భవిష్యత్తునివ్వాలి. ప్రతీ కుటుంబంలో సంతోషం చూడాలి.

English summary

AP CM Chandrababu Naidu and Minister Nara lokesh attended to the event of Siddhartha college anniversary in Tirupati.