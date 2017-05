నింగిలోకి జీఎస్ ఎల్వీ ఎప్ 9 ఉపగ్రహం ,, భాగస్వామ్యానికి పాకిస్తాన్ నో

జీఎస్ఎల్వీ ఎఫ్ -09 ఉపగ్రహాన్ని నెల్లూరు శ్రీహరికోట నుండి శుక్రవారం సాయంత్రం ప్రయోగించారు. ఈ ఉపగ్రహాం సార్క్ దేశాలకు 12 ఏళ్ళపాటు తన సేవలను అందించనుంది.

Isro launched GSLV F-9 satilite successfully on Friday evening from Sriharikota of Nellore.It will work for 12 years SAARC countries.