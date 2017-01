లేక.. లేక.. జనం మధ్య పుట్టినరోజు.. అదేరోజు ఆ టీడీపీ నేతకు భారీ షాక్!

మొత్తానికి ఓవైపు ఐటీ టెన్షన్.. మరోవైపు కార్యకర్తల ఒత్తిడితో.. గందరగోళం నడుమనే బద్రి నారాయణ తన పుట్టినరోజు వేడుకలు జరుపుకున్నారు.

English summary

It officials shocked TDP Leader Badri Narayana On december 21st, more over his birthday on that day