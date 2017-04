యాథృచ్చికం కాదు, కుట్రే!, ఎవరి పని?: చిత్తూరు ప్రమాదంపై అనుమానాలు(ఫోటోలు)

స్థానిక నాయకుల హస్తం ఉండటం, అధికారులు, పోలీసులంతా కుమ్మక్కవడం వల్లే ఇసుక మాఫియాపై ఎవరూ ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు.

English summary

After the tragic incident in Chittoor district that lorry ran over shops, local people are saying that it's not accidental it is definitely a conspiracy