రాజకీయాలు ఎప్పటికప్పుడు మలుపు తిరుగుతాయని తాజా ఎపి పరిణామాలు తెలియజేస్తున్నాయి. జగన్‌కు చంద్రబాబు రివర్స్ పంచ్ ఇవ్వడం ఆ విషయాన్ని తెలియజేస్తోంది.

English summary

Andhra Pradesh CM Nara Chandrababu Naidu has given a reverse punch to YSR Congress party president YS Jagan in Chittoor district visit.