గవర్నర్ తో జగన్ భేటీ : నోట్ల రద్దు కష్టాలపై జోక్యానికి వినతి

ఏపీ విపక్ష నేత వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి మంగళవారం గవర్నర్ నరసింహన్ తో భేటీ అయ్యారు. ఈ భేటీలో వైఎస్ జగన్ 10 అంశాలు గవర్నర్ దృష్టికి తీసుకొచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.

English summary

AP's Opposition Party Leader Y.S.Jaganmohan Reddy met Governor Narasimhan on Tuesday. He has submitted a note to Governor which contains 10 issues including demonitaisation.