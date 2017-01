ఇక్కడికి 100కి.మీ దూరంలో ఉన్న సీఎంకు ఈ కుటుంబాలను పరామర్శించాలన్న కనీస బాధ్యత కూడా లేదన్నారు.

English summary

YSRCP president Jagan mohan Reddy alleged chandrababu naidu that he neglected st people in the state