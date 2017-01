ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపనలు ఎవరైనా చేయగలరని, వాటిని పూర్తి చేయడమే ప్రధాన ఆశయమని ఆయన పేర్కొన్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

TDP MLA Jalil Khan fired on Jagan regarding pattiseema issue. He said people will thrown him into black sea