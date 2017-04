‘జనసేన’ మూడు గంటల సినిమా లాంటిది: టీడీపీ సీనియర్‌ నేత సంచలన వ్యాఖ్యలు

'పవన్‌ కల్యాణ్‌ సినిమాలు ఏవిధంగా మూడుగంటల పాటు చూడడానికి బాగా ఉంటాయో.. ఆయన స్థాపించిన జనసేన పార్టీ కూడా అంతే!' అంటూ శత్రుచర్ల వ్యంగ్యాస్త్రాలు విసిరారు.

English summary

Parvatipuram: There is lot of talk in AP, about the early elections as it is reported that CM Chandrababu Naidu has indicated about the early election in the state. This has got mixed response from many and Pawan Kalyan also tweeted about the early election. TDP leader Satrucharla Vijaya Rama Raju has reacted strongly on Pawan Kalyan and he stated that Pawan Kalyan's Jana Sena will be running for three months, similar to his movies, which run for 3 hours.