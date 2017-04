21న అనంతపురంలో.., చెడ్డవారు రాకుండా చూసుకోండి: పవన్ కళ్యాణ్

ఈ నెల 21వ తేదీన అనంతపురంలో జనసేన ఎంపికలు జరుగుతాయని ఆ పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ మంగళవారం తెలిపారు. రాజకీయాల్లో యువకులు, మేధావుల భాగస్వామ్యానికే ఈ ప్రయత్నం అని చెప్పారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Jana Sena chief Pawan Kalyan on tuesday said that Jana sena selections in Anantapur on Apritl 21st.