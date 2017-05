జనసైనికుల కోసం పవన్ వ్యూహాత్మక అడుగులు, యూత్, మేధావులే టార్గెట్

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ తన పార్టీలో చేరే వారి విషయంలో ఆచితూచి వ్యవహరిస్తోంది. ఇతర పార్టీలకు జనసేనకు మధ్య వ్యత్యాసాన్ని ప్రజలకు చూపాలనే ఉద్దేశ్యంతోనే ఈ మేరకు ఆ పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ జాగ్రత్తలు

English summary

Janasena chief Pawan kalyan will selection for party workers from the 19 May.He planning youth and intelligents joining party.