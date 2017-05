టీటీడీ ఈవో ఇష్యూ: ‘‘జనసేన వ్యతిరేకమేమీ కాదు.. ఇదే విధానం అక్కడా అనుసరించాలి మరి..’’

టీటీడీ ఈవోగా ఉత్తరాది ఐఏఎస్ అధికారిని నియమించడాన్ని తాము వ్యతిరేకించలేదని, ఇదే విధానాన్ని ఉత్తర భారతంలో కూడా అనుసరించాలని మాత్రమే కోరుతున్నట్లు జనసేన స్పష్టం చేసింది.

English summary

"Janasena is not against to the appointment a north IAS officer as TTD Executive Officer, but the same method should be implement in the north indian pilligramages also.." said B.Mahendra Reddy, Vice President of Janasena Party in a press note here on Wednesday. He also suggested to understand the inner meaning of the Pawan Kalyan's tweet in this regard.