వచ్చే ఎన్నికల్లో పరోక్షంగా టీడీపీని గెలిపించే వ్యూహంలో జనసేన భాగమవడాన్ని కొట్టిపారేయలేం.

English summary

Janasena President Pawan Kalyan was recently announced that his party was ready to compete if early elections will be held