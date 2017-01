వైయస్ జగన్‌పై జెసి దివాకర్ రెడ్డి మరోసారి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. జగన్ అసలు రెడ్డి కాడని, తానే అసలు రెడ్డినని ఆయన చెప్పుకున్నారు.

English summary

Telugu Desam party Ananthapur MP JC Diwakar Reddy has made controversial comments on YSR Congress party president YS Jagan in Kriishna district.