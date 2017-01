తెలుగుదేశం పార్టీ పార్లమెంటు సభ్యుడు జేసీ దివాకర్ రెడ్డి మరోసారి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Story first published: Monday, January 2, 2017, 15:28 [IST]

English summary

Telugudesam MP JC Diwakar Reddy on MOnday praised CM Chandrababu Naidu and fired at YSR Congress President YS Jaganmohan Reddy.