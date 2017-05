అమెరికా ఈ మెయిల్స్ వ్యవహారంపై తెలుగుదేశం పార్టీ నేత జేసీ దివాకర్ రెడ్డి మంగళవారం నాడు స్పందించారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Anantapuram MP JC Diwakar Reddy on Tuesday responded on E mails issue.

Other articles published on May 9, 2017