కోడి పందాలపై జేసీ దివాకర్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు, రంగంపేటలో జల్లికట్టు

ఎప్పుడూ ఆసక్తికర, సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసే జేసీ దివాకర్ రెడ్డి ఆదివారం కోళ్ల పందాల పైన ఇంటరెస్టింగ్ కామెంట్లు చేశారు. కోడి పందేల గురించి తనకు తెలియదని వ్యాఖ్యానించారు.

English summary

Telugudesam Party JC Diwakar Reddy says he don't know cock fight.