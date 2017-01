దేవుడి దయపైనే: పోలవరంపై జెసి సంచలన ప్రకటన

పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణంపై జెసి దివాకర్ రెడ్డి సంచలన ప్రకటన చేశారు. 218 నాటికి అది పూర్తి కావడమనేది దేవుడి దయపై ఆధారడి ఉందని ఆయన అన్నారు.

English summary

Telugu Desam Party MP JC Diwakar Reddy said that the completion of Poalvaram project construction is on the mercy of God.