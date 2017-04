హడలెత్తించిన జేసీ: మీకే తెలియకపోతే పిల్లలకు ఏం నేర్పుతారని ఫైర్!

అంగన్ వాడీ కేంద్రాలను ప్రారంభించిన సందర్భంగా.. గోడల మీద ఉన్న కార్టూన్లను చూపిస్తూ.. అవేంటని? అక్కడి కార్యర్తలను అడిగారు.

English summary

TDP MLA JC Prabhakar Reddy inaugurated Anganwadi buildings in Tadipatri constituency.He questioned Anganwadi workers about the cartoons on the wall