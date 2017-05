ఏసీబీకి చిక్కిన అవినీతి తిమింగలం: నోట్ల కట్టలు, భారీగా బంగారం(పిక్చర్స్)

రాష్ట్రంలో అవినీతి నిరోధక శాఖ(ఏసీబీ) దూకుడు చూపిస్తోంది. వరుసగా అవినీతి అధికారులపై దాడులు చేస్తూ లంచావతారులకు హడలెత్తిస్తోంది. వివిధ శాఖల పరిధిలో వస్తున్న ఫిర్యాదులను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి వారి అక్రమ

English summary

Anti-Corruption Bureau sleuths today arrested a joint secretary with the General Administration Department of Andhra Pradesh for possession of assets disproportionate to his known sources of income.