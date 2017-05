సిఎం పదవిపై జూ.ఎన్టీఆర్ కన్నేశారా: దానిపై ఆయన ఏమన్నారు?

జూనియర్ ఎన్టీఆర్ తాను ముఖ్యమంత్రి అయ్యే ఉద్దేశంపై, తనతో చంద్రబాబుకూ బాలకృష్ణకూ ఉన్న సంబంధాలపై మాట్లాడారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

In an interview of ABN Andhrajyothi channel expressed his opinion on politics, relations with Chandrababu and Balakrishna.