సీమ నేతల తీరుతో బాబు ఉక్కిరిబిక్కిరి, అసంతృప్తులకు బుజ్జగింపులు

టిడిపి అధినేత చంద్రబాబునాయుడుకు రాయలసీమలో పార్టీలో నెలకొన్న విభేదాలు తలనొప్పిగా మారాయి. కర్నూల్, కడప జిల్లాల్లో చోటుచేసుకొన్న పరిణామాలు పార్టీకి నష్టాన్ని తెచ్చిపెడుతున్నాయి.అయితే ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో

English summary

Kadapa and Kurnool district party internal issues headache to babu.silpa Mohanreddy will contest in Nandhyal by polls. Proddatur former MLA's varadarajulua Reddy and Linga Reddy group war continues