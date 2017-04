లోకేష్ లోపాలు ఎత్తి చూపితే..: కాకాని ఫైర్, పోలీసుల ఎదుట జగన్ పార్టీ నేత

త‌మ పార్టీకి చెందిన సోషల్‌ మీడియా కార్యాలయంపై పోలీసులు దాడులు చేయడం ఏమిటని వైసిపి ఎమ్మెల్యే కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి మంగళవారం మండిప‌డ్డారు.

Story first published: Tuesday, April 25, 2017, 14:43 [IST]

English summary

MLA Kakani Goverdhan Reddy on Tuesday lashed out at TDP government for targetting YSRCP IT wing.