చంద్రబాబు నిర్ణయం సరైనదే, సుజన మాటేమిటి: జగన్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే

తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి ఎమ్మెల్సీ వాకాటి నారాయణ రెడ్డిని సస్పెండ్ చేయడం సరైందేనని, అయితే, ప్రజల దృష్టి మరల్చేందుకే ఆయనపై సీఎం చంద్రబాబు వేటు వేశారని వైసిపి ఎమ్మెల్యే కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి అన్నారు.

YSR Congress Party MLA Kakani Govardhan Reddy has supported CM Chandrababu Naidu's decision on MLC Vakati Narayana Reddy.

