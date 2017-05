ఏపీ రాజకీయాల్లో ఆసక్తికర పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ముఖ్యంగా జగన్-మోడీ భేటీ అనేక రకాల చర్చలకు తావిచ్చింది. వచ్చే ఎన్నికల నాటికి టీడీపీతో తెగదెంపులు చేసుకుని వైసీపీతో నడవడాలనేది బీజేపీ ఆలోచన అని అ

Subscribe to Oneindia Telugu

AP Minister Kala Venkata Rao questioned YSRCP president Jagan over Modi's appointment.

Other articles published on May 13, 2017