'పొత్తుపై వెంకయ్య చెప్పారు.. అమిత్ షా ఏం చేస్తారో, బాబుపై అసంతృప్తి'

తెలుగుదేశం పార్టీతో పొత్తు విషయమై బీజేపీ నేత, మాజీ మంత్రి కన్నా లక్ష్మీనారాయణ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేసారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

BJP leader and Former Minister Kanna Laxminarayana interesting comments on BJP and TDP alliance.