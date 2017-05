ఆనం వర్గీయులపై కన్నబాబు వర్గం ఎటాక్!: రాడ్లతో తల పగలగొట్టారు..

వెంట తెచ్చుకున్న ఇనుప రాడ్లు, రాళ్లతో ప్రత్యర్థులు దాడికి దిగడంతో వెంగయ్య తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. తలకు రక్తం కారుతుండగానే పోలీస్ స్టేషన్ లోకి వెళ్లి పడిపోయాడు.

Story first published: Wednesday, May 24, 2017, 8:39 [IST]

Open rivalries between two factions of TDP in Nellore district have flared up on Tuesday. As a result, two were severely injured